Osimhen Juve cambiano nuovamente gli scenari per lui! C’è un’altra squadra che potrebbe essere favorita nella corsa al nigeriano | l’assenza di offerte lo spinge lì Le ultime

Il mercato del calcio è in continuo fermento e, proprio quando sembrava che Victor Osimhen fosse destinato a vestire la maglia della Juventus, ecco che gli scenari cambiano drasticamente. L'assenza di offerte concrete per il bomber nigeriano apre a nuovi orizzonti, con un'altra squadra pronta a inserirsi nella corsa. In un contesto dove le strategie di mercato si evolvono rapidamente, chi riuscirà a strappare questo talento? Non perdere sviluppi mozzafiato!

Osimhen Juve, scenari stravolti per lui! Adesso la permanenza in Europa è possibile, ma i bianconeri sono defilati. Le ultime. Nuovo colpo di scena per ciò che concerne il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è uno storico obiettivo del calciomercato Juve, ma le ultimissime notizie sembrano condurlo lontano dai bianconeri. +Secondo quanto asserito da FotoMac, il centravanti di proprietà del Napoli non ha ricevuto alcuna offerta ufficiale né dalla Vecchia Signora, né dal Chelsea, né dal Manchester United, né dall’ Al Hilal, con cui sembrava aver trovato un accordo. Pertanto si apre la pista di una permanenza in Turchia, sempre al Galatasaray. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, cambiano nuovamente gli scenari per lui! C’è un’altra squadra che potrebbe essere favorita nella corsa al nigeriano: l’assenza di offerte lo spinge lì. Le ultime

