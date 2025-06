Osimhen Juve bomba dall’Arabia Saudita | accordo raggiunto per il bomber nigeriano! Gli ultimi aggiornamenti

Victor Osimhen alla Juventus? Non è più un sogno, ma una possibilità concreta! Secondo indiscrezioni dall'Arabia Saudita, il bomber nigeriano avrebbe trovato un accordo con l’Al-Hilal. La Serie A è in fermento: l'arrivo di Osimhen potrebbe infiammare il campionato, portando nuove sfide e rivalità. Riuscirà la Juve a strappare il talento all’astuto club saudita? La storia del mercato è piena di colpi di scena!

Osimhen Juve, bomba dall’Arabia Saudita: accordo raggiunto. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante. Bomba di mercato dall’Arabia Saudita: Victor Osimhen avrebbe raggiunto un accordo con l’Al-Hilal. Abdullah Al-Hunayan, giornalista del quotidiano Al-Riyadh, ha annunciato attraverso il proprio account X l’intesa per l’attaccante in cima alla lista del mercato Juve. Di seguito l’indiscrezione sul bomber di proprietà del Napoli. OSIMHEN – «La dirigenza dell’Al-Hilal ha raggiunto un accordo definitivo con l’attaccante nigeriano Osimhen per rappresentare il club per le prossime tre stagioni». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, bomba dall’Arabia Saudita: accordo raggiunto per il bomber nigeriano! Gli ultimi aggiornamenti

Leggi anche Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Osimhen e Conte alla Juventus, Giuntoli farà di tutto. Bomba di Auriemma, replica di Sabatini; Romano: Giuntoli voleva Osimhen: con il suo allontanamento la strategia della Juve cambia; Nino D'Angelo si commuove: Grazie, spero di vedere anche il quinto... | VIDEO; Domenica Sportiva, stasera ultima puntata con news esclusive su Conte e Allegri. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Osimhen-Juventus, che bomba! Annuncio poco fa | Calciomercato

Si legge su msn.com: In casa Juventus si ragiona sul possibile colpo legato ad Osimhen. A tal proposito, è arrivato un annuncio a sorpresa ...

Osimhen Juventus, bianconeri tagliati fuori? Corsa a due per il bomber di proprietà del Napoli. Gli ultimi aggiornamenti sul suo futuro

Secondo juventusnews24.com: Osimhen Juventus, bianconeri tagliati fuori? Corsa a due per il bomber in prestito al Galatasaray: gli ultimi aggiornamenti Juventus fuori dalla corsa per Victor Osimhen? Secondo quanto riportato da S ...

Osimhen-Juventus, svolta improvvisa: annuncio da Milano

Scrive calciomercato.it: Per Osimhen alla Juventus arriva un importante colpo di scena: c'è l'annuncio da Milano da questo punto di vista ...