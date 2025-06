Orsolini | Ritrovare l’Italia è un orgoglio Norvegia? Siamo sereni ma meritiamo il Mondiale Calafiori ci ha detto una cosa

Riccardo Orsolini, attaccante dell'Italia, esprime l’orgoglio di indossare la maglia azzurra in vista delle qualificazioni ai Mondiali. "Meritiamo di tornare", afferma, sottolineando un trend di riscoperta del talento italiano nel calcio. In un momento in cui il nostro paese cerca di ritrovare la grandezza nel football, le sue parole sono un invito a sognare in grande. La Nazionale ha bisogno di noi, e noi di lei!

Le parole di Riccardo Orsolini, attaccante dell'Italia, in vista delle sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali. Tutti i dettagli Riccardo Orsolini, attaccante dell'Italia, ha parlato a Vivo Azzurro TV in vista delle sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali. TORNARE IN NAZIONALE – «Per quanto mi riguarda è un grande orgoglio essere tornato a distanza di un anno e sono .

