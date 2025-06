Orsolini e Raspadori In Nazionale con orgoglio e tanta energia

Orsolini e Raspadori in nazionale: un'onda di freschezza in vista delle qualificazioni ai Mondiali! Con il ct Spalletti al timone, questi due talenti emergenti portano non solo energia, ma anche un pizzico di audacia nel gioco azzurro. I giovani sono il futuro del calcio italiano, e la loro presenza è un segnale di cambiamento e rinnovamento. Siamo pronti a tifare per questa nuova generazione!

I due attaccanti a disposizione del ct Spalletti per i primi match di qualificazione ai Mondiali FIRENZE - Due pedine che potrebbero dare una grossa mano, anche nell'immediato, al ct Luciano Spalletti. Gli attaccanti azzurri Riccardo Orsolini e Giacomo Raspadori sono stati protagonisti di un'intervi.

