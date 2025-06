Orrore in casa | due uomini trovati morti uno sgozzato e l' altro eviscerato

Un macabro risveglio ha scosso Bologna: due uomini trovati morti in un appartamento, uno sgozzato e l'altro eviscerato. Questo brutale delitto riporta alla mente l'ombra della violenza urbana che affligge molte città italiane. La domanda è: cosa sta succedendo intorno a noi? Un aspetto inquietante di questa tragedia è la scelta dell'arma: un chiaro segno di un'alterazione nei rapporti sociali. Rimanete con noi per ulteriori aggiornamenti

Scoperta agghiacciante a Bologna nella mattinata di oggi, 2 giugno 2025: due uomini sono stati trovati morti in un appartamento al civico 15 di piazza dell'UnitĂ , entrambi uccisi con un'arma da taglio in modo particolarmente efferato. Come riporta BolognaToday, uno dei due è Luca Monaldi, 54 anni. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Orrore in casa: due uomini trovati morti, uno sgozzato e l'altro eviscerato

