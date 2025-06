Orrore a Bologna | uccisi due uomini con coltellate alla gola e all' addome

Le due vittimi ritrovate in una pozza di sangue. Si cerca una terza persona al momento irrintracciabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Orrore a Bologna: uccisi due uomini con coltellate alla gola e all'addome

Bologna, orrore in piazza dell'Unità : trovati due uomini uccisi in casa, si cerca un coinquilino - Tragedia a Bologna: un duplice omicidio scuote la città in piazza dell'Unità . I corpi di due uomini sono stati rinvenuti in un appartamento, e ora la polizia è sulle tracce del loro coinquilino.

Scrive msn.com: Terribile scoperta nella mattinata di oggi, 2 giugno, in un appartamento di Bologna dove sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due uomini, entrambi uccisi barbaramente a coltellate: uno sgozzato, ...

Riporta fanpage.it: Le vittime erano in casa in una pozza di sangue con evidenti ferite da arma da taglio: uno sgozzato, l'altro eviscerato dopo una profonda ferita all'addome ...

Segnala tg.la7.it: Quando gli agenti di polizia sono entrati nell'appartamento nel quartiere della Bolognina, appena fuori dal centro storico, si sono trovati davanti una scena orribile. Due uomini uccisi a coltellate, ...