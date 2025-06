Orrore a Bologna due uomini uccisi in casa | uno sgozzato l’altro eviscerato si cerca sospettato

Un brutale omicidio ha scosso Bologna, dove due uomini sono stati trovati senza vita in un clima di terrore. Le ferite da arma bianca raccontano una storia di violenza inaudita, in un contesto di crescente insicurezza. Questo drammatico avvenimento ci ricorda quanto sia cruciale riflettere sulla criminalità nelle nostre città . Chi si nasconde nell'ombra? La ricerca del sospettato è appena iniziata, ma l'eco di questo orrore continua a risuonare.

Le vittime erano in casa in una pozza di sangue con evidenti ferite da arma da taglio: uno sgozzato, l'altro eviscerato dopo una profonda ferita all'addome. Si cerca un sospettato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

