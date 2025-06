Orrore a Bologna due uomini uccisi a coltellate in casa

Un orrore inspiegabile scuote Bologna: due uomini sono stati uccisi brutalmente in un apparente delitto domestico. Questo tragico evento si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nelle città italiane, dove la violenza sembra farsi strada anche tra le mura di casa. Un aspetto inquietante da considerare è il silenzio che spesso circonda queste situazioni. Cosa si nasconde dietro le porte chiuse? La risposta potrebbe sorprenderci.

Terribile episodio di cronaca nera a Bologna. Due uomini sono stati trovati morti nella loro casa di Piazza dell’Unità , non lontano dal centro storico, che condividevano con un altro coinquilino. I due sono stati uccisi a coltellate: Luca Monaldi, 54enne di Arezzo, è stato sgozzato, mentre Luca Gombi, 50enne nato nel capoluogo emiliano, è stato eviscerato dopo una profonda ferita all’addome. Le vittime erano, incensurate. La polizia, allertata da un vicino di casa che ha sentito delle urla, è intervenuta sul posto attorno alle 8 e sta indagando per ricostruire i contorni della vicenda: si cerca il terzo coinquilino. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Orrore a Bologna, due uomini uccisi a coltellate in casa

