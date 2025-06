Orrore a Bologna | due uomini trovati sgozzati in casa una delle vittime è di Arezzo

Un macabro risveglio per Bologna: due uomini, Luca Monaldi di Arezzo e Luca Gombi, trovati sgozzati in un appartamento. Questo tragico episodio, avvenuto nel quartiere Bolognina, non è solo un crimine isolato, ma si inserisce in un trend inquietante di violenza che attraversa le città italiane. La brutalità degli atti lascia tutti a riflettere: cosa sta succedendo nel nostro Paese? Un interrogativo che richiede risposte urgentemente.

Macabro ritrovamento questa mattina, lunedì 2 giugno, in un appartamento di piazza dell’Unità, nel quartiere Bolognina a Bologna. Due uomini, Luca Monaldi, 54 anni, originario di Arezzo, e Luca Gombi, 50 anni, bolognese, sono stati rinvenuti senza vita dalla Polizia dopo una segnalazione. Entrambi sono stati brutalmente uccisi con un’arma da taglio. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Monaldi sarebbe stato sgozzato, mentre Gombi è stato colpito all’addome con estrema violenza. I corpi sono stati trovati nella loro abitazione intorno alle 8 del mattino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile, la Scientifica e il medico legale. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Orrore a Bologna: due uomini trovati sgozzati in casa, una delle vittime è di Arezzo

Leggi anche Bologna, orrore in piazza dell’Unità: trovati due uomini uccisi in casa, si cerca un coinquilino - Tragedia a Bologna: un duplice omicidio scuote la città in piazza dell’Unità. I corpi di due uomini sono stati rinvenuti in un appartamento, e ora la polizia è sulle tracce del loro coinquilino.

Cosa riportano altre fonti

Altra fuga dai carabinieri: ucciso un uomo di passaggio | .it; Bologna, due uomini incensurati trovati uccisi in casa: “Accoltellati alla gola e al ventre”; Orrore in Italia | lui morto a terra la compagna in strana piena di sangue La scena agghiacciante; Duplice omicidio a Bologna, due uomini trovati morti in casa accoltellati: le notizie in diretta. 🔗Ne parlano su altre fonti

Orrore a Bologna: uccisi due uomini con coltellate alla gola e all'addome

Da msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Orrore a Bologna, due uomini uccisi in casa: uno sgozzato, l’altro eviscerato, si cerca sospettato

Riporta fanpage.it: Le vittime erano in casa in una pozza di sangue con evidenti ferite da arma da taglio: uno sgozzato, l'altro eviscerato dopo una profonda ferita all'addome ...

Orrore a Bologna, due uomini uccisi a coltellate in casa

Segnala tg.la7.it: Quando gli agenti di polizia sono entrati nell'appartamento nel quartiere della Bolognina, appena fuori dal centro storico, si sono trovati davanti una scena orribile. Due uomini uccisi a coltellate, ...