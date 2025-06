Oroscopo della Settimana dal 2 all’8 Giugno 2025 per Uomini

Nella settimana dal 2 all'8 giugno 2025, gli uomini si troveranno al centro di un gioco astrale intrigante. Il Sole in Gemelli sprigiona energia vivace e desiderio di socialità, mentre Marte in Leone risveglia la sete di avventura e leadership. Non dimentichiamo Mercurio in Cancro, che ci invita a esplorare le nostre emozioni. È il momento ideale per bilanciare passione e introspezione: chi si lascerà guidare dalle stelle?

L'universo si muove con una precisione inesorabile, e nella settimana dal 2 all'8 giugno 2025 ci troviamo immersi in un cielo dominato da energie contrastanti: il Sole in Gemelli irradia leggerezza e voglia di comunicare, mentre Marte in Leone accende la passione e il desiderio di protagonismo. Mercurio in Cancro, invece, ci invita a riflettere

