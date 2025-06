Oroscopo Capricorno di Paolo Fox | le previsioni di oggi 2 giugno 2025

Oggi, cari Capricorni, l'oroscopo di Paolo Fox mette in risalto la vostra resilienza. In un momento storico in cui l'incertezza regna sovrana, la vostra determinazione si trasforma in un superpotere. Con Saturno come guida, avete la chance di trasformare le sfide quotidiane in opportunità . Non dimenticate: ogni passo verso i vostri obiettivi è un mattoncino per costruire il futuro che desiderate. Siate audaci!

Cari Capricorni, come rappresentanti di un segno governato da Saturno, portate con voi una natura resiliente e determinata. Il Capricorno è noto per la sua ambizione e per la sua capacità di lavorare con disciplina verso obiettivi ben definiti. In mezzo agli alti e bassi della vita, mantenete sempre quella vostra calma interiore e quell'abilità di vedere oltre gli ostacoli immediati. Siete le montagne dello zodiaco, solidi e inamovibili, sempre pronti a scalare le vette più alte con pazienza e tenacia. La vostra natura pratica e realistica vi permette di mantenere i piedi per terra anche quando il mondo intorno a voi sembra perdere la bussola.

