Oregon accoltellamento in rifugio per senzatetto | 11 feriti

Una serata di violenza ha scosso un rifugio per senzatetto a Salem, nell’Oregon, con undici feriti a causa di un accoltellamento. Questo tragico evento mette in luce la crescente tensione e fragilità delle situazioni di emergenza sociale, un tema di sempre maggiore attualità. Riflessioni sulla sicurezza e l'integrazione nelle strutture di accoglienza diventano urgenti: che futuro per chi cerca rifugio dalla strada? Scopriamolo insieme.

Un uomo ha accoltellato undici persone in un rifugio per senzatetto a Salem, nell’Oregon, domenica sera, in seguito a una rissa. L’aggressore è stato arrestato, ha detto un portavoce della polizia. Le vittime hanno riportato “ferite di vario tipo”. Il direttore esecutivo della struttura, Craig Smith, ha dichiarato che l’aggressore era nuovo nel centro, dove aveva trascorso la notte di sabato, e stava per registrarsi per la seconda notte quando è scoppiata la rissa. La lite è scoppiata proprio mentre l’uomo stava per consegnare i suoi effetti personali allo staff. Almeno un membro del personale, che lavorava alla reception della missione, è rimasto ferito. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Oregon, accoltellamento in rifugio per senzatetto: 11 feriti

