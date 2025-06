Orbetello | auto esce di strada nella notte Conducente incastrato salvato dai vigili del fuoco

Nella notte, a Orbetello, un'auto esce di strada e il conducente rimane incastrato. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, riescono a salvarlo. Questo episodio ricorda l'importanza della sicurezza stradale, soprattutto in un periodo in cui gli incidenti aumentano con la diminuzione delle ore di luce. Un invito a riflettere sulla prudenza al volante, perché ogni viaggio merita di essere sicuro e sereno.

I vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale verificatosi lungo la Strada Provinciale Capalbio – Marsiliana, nel comune di Orbetello

Auto esce di strada: conducente rimane incastrato nel veicolo, soccorso dai Vigili del Fuoco

Finisce fuori strada e resta prigioniero dell’auto: i vigili del fuoco lo salvano

Segnala corrieredimaremma.it: Notte di paura lungo la Strada Provinciale Capalbio–Marsiliana, dove un violento incidente stradale ha interrotto la quiete nella zona del comune di Orbetello. Un'auto, per cause ancora in corso di ac ...

Incidente stradale nella notte di Capodanno, auto esce di strada e va a fuoco

Lo riporta lanazione.it: E’ successo intorno a mezzanotte quando un’auto è uscita di strada. Nell’impatto l ... i vigili del fuoco di Orbetello, che hanno spento il mezzo, alimentato a metano, e messo in ...