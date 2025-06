Ora è ufficiale | Teresa Piccione è il nuovo segretario provinciale del Pd

Teresa Piccione è ufficialmente il nuovo segretario provinciale del PD di Palermo! Con un risultato netto, si prepara a guidare il partito in un momento cruciale per la politica locale e nazionale. Il suo arrivo segna un cambio generazionale che potrebbe rispondere alle sfide attuali, come la competizione elettorale crescente. Riuscirà Piccione a dare una nuova linfa vitale al partito? Gli occhi sono puntati su di lei!

Adesso è ufficiale. Teresa Piccione è il nuovo segretario provinciale del Pd. Sarà lei a guidare il partito a Palermo al posto di Rosario Filoramo, che ha terminato il suo mandato. Ieri sera si sono chiuse le consultazioni elettorali nei circoli dem e, a conti fatti, Piccione ha distanziato di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Ora è ufficiale: Teresa Piccione è il nuovo segretario provinciale del Pd

