Operazione Spider web come l’Ucraina ha distrutto bombardieri strategici in 4 aeroporti russi

L'operazione “Spider Web” segna un punto di svolta nella guerra in Ucraina, con 117 droni che hanno colpito obiettivi chiave in Russia. Questo maxi-raid non solo dimostra l’abilità tecnologica ucraina, ma segna anche una nuova fase nel conflitto, dove la guerra asimmetrica sta diventando sempre più strategica. La distruzione di oltre 40 bombardieri russi evidenzia l’importanza della superiorità aerea e la capacità di infliggere danni al nemico, ridefinendo

L’Ucraina ha lanciato il più grande attacco contro l’aeronautica militare russa dall’inizio della guerra: un maxi-raid di droni introdotti di nascosto in Russia ha colpito e distrutto bombardieri strategici in 4 aeroporti russi. 117 sono i droni coinvolti nell’operazione “Spider Web”, che ha portato alla distruzione di oltre 40 bombardieri russi a migliaia di chilometri dal territorio ucraino. Secondo i servizi ucraini sono stati distrutti 41 aerei, tra cui diversi bombardieri a lungo raggio A-50 (AEW&C), Tu-95 e Tu-22. Un danno stimato pari a oltre 2 miliardi di dollari. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ukrinform, sono in corso esplosioni e incendi in diversi aeroporti militari russi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Operazione Spider web, come l’Ucraina ha distrutto bombardieri strategici in 4 aeroporti russi

Su questo argomento da altre fonti

In corso l'operazione Spider Web di Kiev: colpiti 40 aerei russi; Tutto sull’operazione Spiderweb dell’Ucraina che ha sorpreso la Russia; 40 bombardieri distrutti da attacco ucraino, Kiev conferma: 'Operazione segreta di intelligence' - VIDEO; L'intelligence ucraina distrugge più di 40 bombardieri in 4 basi russe. Domani i colloqui a Istanbul - Zelensky: nell'operazione in Russia, nostro ufficio era accanto all'FSB. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tutto sull’operazione Spiderweb dell’Ucraina che ha sorpreso la Russia

Da startmag.it: Si alza l'asticella della tensione militare fra Russia e Ucraina: erano 117, manovrati da altrettanti operatori, i droni coinvolti nell'operazione "Spider Web", che ha portato alla distruzione di oltr ...

In corso l'operazione "Spider Web" di Kiev: colpiti 40 aerei russi

Scrive msn.com: AGI - Fonti dell'intelligence citate dai media di Kiev hanno reso noto che il Servizio di sicurezza ucraino, l'SBU, "sta conducendo un'operazione speciale su larga scala per distruggere i bombardieri ...

40 bombardieri distrutti da attacco ucraino, Kiev conferma: "Operazione segreta di intelligence" - VIDEO

Si legge su tg.la7.it: L'operazione confermata da fonti di intelligence ucraine citate dai media di Kiev. Secondo le fonti "i droni Sbu hanno puntato contro gli aerei che bombardano ogni notte le città ucraine" spiegano fon ...