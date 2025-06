Operatori ecologici con le nuove bici a pedalata assistita | la novità nella raccolta rifiuti a Napoli

A Napoli, la sostenibilità pedala a ritmo di innovazione! Martedì 3 giugno, in piazza Municipio, ASIA Napoli e il Comune sveleranno le nuove biciclette a pedalata assistita per i loro operatori ecologici. Un passo avanti verso una città più pulita e green, che si inserisce nel trend globale della mobilità sostenibile. Immagina un centro storico più vivibile e meno inquinato: non è solo un sogno, ma una realtà che sta prendendo forma!

Martedì 3 giugno alle ore 10, in piazza Municipio (nei pressi di Palazzo San Giacomo) ASIA Napoli, con il Comune di Napoli, presenterà le nuove biciclette a pedalata assistita che saranno utilizzate dagli operatori ecologici per le attività di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia nel centro.

