Opera Prima un concorso sul racconto dello sport | oltre 600 studenti e 3 atleti olimpici coinvolti

Un emozionante viaggio tra sport e scrittura ha visto oltre 600 studenti partecipare al concorso "Opera Prima". La creatività giovanile si è fusa con l’esperienza di tre atleti olimpici, creando un legame unico tra parole e vittorie. I due vincitori, premiati con un percorso di formazione intensivo, hanno avuto l'opportunità di incontrare figure ispiratrici come Simone Barlaam e Federico Pellegrino. Un incentivo a raccontare storie che possano motivare le nuove generazioni!

I due vincitori sono stati premiati con un percorso di formazione intensiva e hanno incontrato tre atleti olimpici: Simone Barlaam, nuotatore paralimpico, Federico Pellegrino, fondista, e Valentina Margaglio, skeletonista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Opera Prima, un concorso sul racconto dello sport: oltre 600 studenti e 3 atleti olimpici coinvolti

Leggi anche Cresce l'attesa per l'arrivo di Tom Cruise e De Niro ma anche per Scarlett Johansson e Kristen Stewart, entrambe alla loro opera prima. Il solo film italiano in concorso è "Fuori", con Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis - Cresce l'attesa per il Festival di Cannes 2025, dove star internazionali come Tom Cruise e Robert De Niro si preparano a incantare il pubblico.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Premio Campiello, ecco la cinquina finalista; PREMIO CAMPIELLO 2025: la cinquina finalista; Raccontare l'antiquariato, un concorso letterario promosso da FIMA; Premio Campiello 2025, la cinquina finalista. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Concorso letterario Andata e Racconto, il bando

Lo riporta fsnews.it: Concorso letterario di racconti ... che non abbiamo mai pubblicato alcun racconto o romanzo edito da una casa editrice italiana e distribuito in libreria. Ciascun partecipante dichiara e garantisce ...

"Andata-ritorno con racconto", il concorso letterario delle Ferrovie: già 150 i partecipanti

Da gds.it: Sono numerosi i racconti inediti già arrivati da ogni parte d’Italia per la prima edizione del concorso letterario A/R Andata e Racconto ... e inviato la loro opera breve.

LO SPORT COME ESPERIENZA FORMATIVA AL CENTRO DELLA SESTA EDIZIONE DEL CONCORSO “OPERA PRIMA”

Segnala politicamentecorretto.com: In particolare, gli studenti delle scuole di primo e secondo grado potranno partecipare all’iniziativa scegliendo di scrivere un racconto, ideare un soggetto ... motivo siamo felici di sostenere il ...