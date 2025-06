Open d' Italia disabili di Golf | a Sirolo ildoppio pokerissimo di Tommaso Perrino

A Sirolo, il golf si tinge di emozioni con la straordinaria vittoria di Tommaso Perrino, che conquista per la quinta volta l'Open d'Italia disabili. Questo successo non è solo un traguardo personale, ma rappresenta anche un segnale potente per l'inclusione nello sport. La determinazione di Perrino illumina un percorso di sfide superate, facendo eco a un crescente movimento verso l’accessibilità e la parità nel golf e oltre. Un vero esempio di resilienza!

SIROLO – "Doppietta" con.cinquina per Tommaso Perrino, che ha vinto per la quinta volta sia l'Open d'Italia disabili 2025 supportato dalla Regione Marche, torneo internazionale del circuito European Disabled Golf Association (Edga) che il Campionato Italiano. Sul percorso (par 71) del Conero.

