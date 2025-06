Open day della protezione civile ad Arenzano

Scopri il mondo della Protezione Civile ad Arenzano! Martedì 3 giugno 2025, partecipa all’open day e immergiti nel cuore delle emergenze. Un'occasione unica per conoscere i volontari che lavorano instancabilmente per la sicurezza della comunità, apprendere le tecniche di intervento e valutare un possibile percorso di volontariato. In un'epoca in cui la solidarietà è fondamentale, diventa protagonista della tua comunità! Non mancare!

Conoscere chi si occupa delle emergenze, imparare come agisce, quali strumenti utilizza, e perché no magari intraprendere un percorso di volontariato: questo è l'obiettivo dell'open day della protezione civile di Arenzano che apre le sue porte per un open day martedì 3 giugno 2025.

