Un trionfo che risuona ben oltre i confini della Thailandia! Opal Suchata Chuangsri è la prima thailandese a conquistare il titolo di Miss Mondo 2025, un evento che segna una svolta nel panorama dei concorsi di bellezza. Con Chiara Esposito nella top 20, il concorso ha messo in luce un crescente interesse verso la diversità e l'inclusione. Un passo avanti per un mondo che celebra la bellezza in tutte le sue forme.

Opal Suchata Chuangsri è Miss Mondo 2025. La 22enne modella thailandese ha trionfato nella 72ª edizione dello storico concorso di bellezza, svoltosi quest’anno a Hyderabad, nel sud dell’India. Con la sua incoronazione, la Thailandia conquista per la prima volta nella storia il titolo di Miss World, diventando il secondo Paese del Sud-est asiatico a riuscirci. La cerimonia si è tenuta sabato 31 maggio all’Hitex Exhibition Centre di Hyderabad, nella regione di Telangana, alla presenza di 108 concorrenti da tutto il mondo. A passare il testimone alla nuova reginetta è stata Krystyna Pyszkova, Miss Mondo 2024 della Repubblica Ceca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Opal Chuangsri è Miss Mondo 2025: è la prima thailandese a vincere il concorso di bellezza. Chiara Esposito nella top 20

