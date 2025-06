Online il calendario 2025 di Ridatti una mossa al parco

È finalmente online il calendario 2025 di “RiDatti una Mossa al Parco”! Un’iniziativa che promuove l’attività fisica gratuita nei parchi pubblici della Marca. In un’epoca in cui il benessere e la salute sono al centro delle nostre vite, approfittare di queste occasioni è un passo fondamentale per migliorare la qualità della vita. Non perdere l’opportunità di muoverti e socializzare all'aria aperta! Scopri le attività e preparati a vivere un’estate attiva!

È ufficialmente online il calendario delle attività 2025 di "RiDatti una Mossa al Parco", l'iniziativa estiva promossa dall'Ulss 2 che anche quest'anno torna a offrire attività fisica gratuita nei parchi pubblici della Marca.

