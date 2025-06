One piece svela il design di chopper nel live action e anticipa il segreto della stagione 2

La seconda stagione di One Piece in live-action è già nel cuore dei fan, e ora svela il design di Tony Tony Chopper! Questo adorabile personaggio promette di rubare la scena con il suo fascino unico. In un'epoca in cui le serie anime diventano sempre più popolari, l’attenzione su Chopper potrebbe segnare un nuovo trend nel mondo del live-action. Rimanete sintonizzati: il suo segreto potrebbe sorprenderci tutti!

l'attenzione su Tony Tony Chopper nella seconda stagione di One Piece in live-action. La seconda stagione della serie One Piece, trasmessa da Netflix, ha suscitato grande interesse tra i fan per l'introduzione di numerosi personaggi iconici. Tra questi, Tony Tony Chopper si distingue come uno dei più attesi, grazie al suo design adorabile e alle sue caratteristiche espressive. La sfida principale consisteva nel rendere credibile e fedele alla versione originale l'iconico renna antropomorfa, un compito che ha richiesto un impegno notevole da parte del team creativo. il processo di realizzazione e il riconoscimento di oda.

One Piece 2: Netflix svela finalmente Chopper in un tenerissimo video mostrato al TUDUM - Durante il TUDUM 2025, Netflix ha finalmente svelato Chopper, la renna-medico di One Piece, in un video che ha fatto esplodere il tenerezza tra i fan.

