In attesa della seconda stagione di One Piece, l'interprete di Tony Chopper ha finalmente svelato le sue emozioni. La serie live-action sta guadagnando sempre più fan, dimostrando come il mondo degli anime possa trasformarsi in un successo globale. La fusione di animazione e realtà sta creando nuove opportunità per gli attori e coinvolgendo una generazione intera. Curiosi di scoprire come sarà Chopper nel mondo reale? Restate sintonizzati!

One Piece ha presentato ufficialmente la nuova versione live-action di Tony Chopper in vista della seconda stagione, e la nuova star del personaggio ha condiviso la sua reazione all’ingresso nella serie live-action di Netflix. La stagione 2 di One Piece è ora in lavorazione con Netflix e la serie live-action ha costantemente condiviso alcuni aggiornamenti su tutte le nuove aggiunte al cast. Ora la serie ha finalmente rilasciato uno dei suoi più grandi aggiornamenti, con la prima rivelazione dell’aspetto di Tony Chopper in movimento. Ma non è tutto, perché è stata rivelata anche la star che si nasconde dietro di loro. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - One Piece: l’interprete di Chopper rompe il silenzio sulla partecipazione alla serie live-action Netflix

