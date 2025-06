Onde mosse vento forte e il surfista finisce in balia del lago

Una giornata di surf sul Lago di Garda si è trasformata in un'avventura adrenalinica per un surfista, travolto da onde impetuose e forti raffiche di vento. Questo episodio evidenzia non solo la bellezza naturale del lago, ma anche i rischi connessi agli sport acquatici, sempre più popolari in un'estate che invita a esplorare la natura. Rimanere informati sulle condizioni meteo è fondamentale per divertirsi in sicurezza!

Doveva essere una piacevole uscita col surf, ma si è rivelata un’esperienza da brividi quella vissuta sul Garda da un surfista nel primo pomeriggio di lunedì 2 giugno. Complici le condizioni mosse del lago e il forte vento che soffiava da nord, il surfista è rimasto in balia delle onde in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Onde mosse, vento forte e il surfista finisce in balia del lago

Ne parlano su altre fonti

Vento forte e onde alte affondano peschereccio a Sestri Levante

ansa.it scrive: L'imbarcazione di otto metri e 4 tonnellate di stazza non ha resistito alle onde sollevate dal vento e all'alba è affondata. "Una vergogna: da decenni chiediamo al Comune di mettere in ...

Vento forte e mare agitato: le navi da crociera non entrano nel porto di Crotone

Come scrive ilcrotonese.it: Impedito da condizioni meteo l’approdo delle due navi da crociera Viking Sea e Viking Mars con duemila turisti a bordo ...

Meteo: Vento Forte, arriverà improvvisamente con raffiche violente fino in pianura, le zone coinvolte

Secondo ilmeteo.it: Vento forte ... di conseguenza molto mossi o localmente agitati: non escludiamo il rischio di mareggiate specie lungo le coste sarde e del medio e basso Tirreno dove le onde potrebbero raggiungere ...