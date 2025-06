Ondate di calore Messina tra le città monitorate dal Ministero

Messina è tra le 27 città italiane sotto sorveglianza del Ministero della Salute per le ondate di calore. Con l'arrivo di giugno, il caldo si fa sentire, anticipando un'estate che promette di essere rovente. Questo trend non è solo locale: il cambiamento climatico sta riscrivendo le regole dell'estate italiana. Preparati a vivere giornate afose! E tu, sei pronto ad affrontare il caldo? Scopri come proteggerti!

Messina una delle 27 città i tutta Italia che vengono monitorate dal Ministero della Salute nell’ambito del piano per le ondate di calore. Nel capoluogo pontino, come nel resto della provincia, il primo vero assaggio di estate c’è stato con l’arrivo del mese di giugno. Nelle giornate del ponte. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Ondate di calore, Messina tra le città monitorate dal Ministero

