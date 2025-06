Ondate di calore Messina tra le città monitorate dal Ministero

Messina entra nel mirino del Ministero della Salute, monitorata per le ondate di calore che stanno caratterizzando l'estate italiana. Con l'arrivo di giugno, i cittadini hanno già sperimentato il caldo torrido, un chiaro segnale del cambiamento climatico in atto. Questo fenomeno non è solo un inconveniente estivo, ma una questione di salute pubblica che ci riguarda tutti. Preparati a scoprire come affrontare al meglio queste sfide climatiche!

Messina una delle 27 città i tutta Italia che vengono monitorate dal Ministero della Salute nell'ambito del piano per le ondate di calore. Nel capoluogo pontino, come nel resto della provincia, il primo vero assaggio di estate c'è stato con l'arrivo del mese di giugno. Nelle giornate del ponte.

