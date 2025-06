ondate di calore genova tra le città monitorate dal ministero

Genova è in prima linea nella lotta contro le ondate di calore, un fenomeno che sta diventando sempre più frequente a causa del cambiamento climatico. Tra le 27 città italiane monitorate dal Ministero della Salute, la nostra città si prepara a fronteggiare temperature estreme fino al 20 settembre. È fondamentale prestare attenzione ai segnali del nostro corpo: l'estate non è solo sinonimo di vacanze, ma anche di responsabilità verso la nostra salute. Preparati e proteggiti!

C'è, ancora una volta, anche Genova tra le 27 città in tutta Italia che vengono monitorate dal Ministero della Salute nell'ambito del piano per le ondate di calore, che quest'anno va dal 26 maggio fino al 20 settembre. Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore, il.