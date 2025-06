Ondate di calore Genova nella lista delle città sorvegliate

Genova si aggiunge alla lista delle 27 città italiane sotto sorveglianza per le ondate di calore, un fenomeno che sta diventando sempre più frequente a causa dei cambiamenti climatici. Dal 26 maggio al 20 settembre, il Ministero della Salute monitorerà l'andamento delle temperature, avvertendo sui rischi per la salute. Un punto interessante? Le ondate di calore non colpiscono solo il corpo, ma anche la nostra psiche. Preparati e informati!

C'è, ancora una volta, anche Genova tra le 27 città in tutta Italia che vengono monitorate dal Ministero della Salute nell'ambito del piano per le ondate di calore, che quest'anno va dal 26 maggio fino al 20 settembre. Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore, il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Ondate di calore, Genova nella lista delle città sorvegliate

Leggi anche Ondate di calore, a Milano scatta il “bollino giallo”: ecco cosa significa - L’estate è finalmente arrivata a Milano, portando con sé il bollino giallo per le ondate di calore. Questo segnala un aumento delle temperature e l’importanza di prendersi cura di sé.

Cosa riportano altre fonti

Ondate di calore, Genova nella lista delle città sorvegliate; Porto e città, una relazione da riscrivere: Alberto Cappato racconta il futuro possibile di Genova. Passa (anche) per la balneabilità del Porto Antico. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ondate di calore e rischi per la popolazione: Palermo tra le 27 città monitorate dal ministero

Riporta palermotoday.it: Ancora una volta il capoluogo siciliano è tra le città per le quali in estate saranno pubblicati i bollettini quotidiani con i "bolllini" verdi, gialli e rossi a seconda della gravità dei rischi che c ...

Ondate di calore, si corre ai ripari Trasmessa la lista dei pazienti fragili

Come scrive lanazione.it: "Tutte le azioni messe in campo a livello regionale hanno come obiettivo quello di fronteggiare le situazioni a rischio di danni alla salute da ondate di calore ... la metà a Genova a cui ...

Caldo, arrivano le ondate di calore: punte di 37 gradi. Ecco le nove città in pre-allerta (tra cui Roma)

Secondo msn.com: Il caldo è tornato a farsi sentire sull'Italia. E tornano i bollettini delle ondate di calore: con la colonnina di mercurio che sale in diverse città, specie al Centro-Nord, ...