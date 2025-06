Ondate di calore e rischi per la popolazione | Palermo tra le 27 città monitorate dal ministero

Con l'estate che avanza, Palermo è tra le 27 città monitorate dal ministero della Salute per le ondate di calore. Un sistema di allerta attivo fino a settembre fornirà bollettini colorati (verde, giallo e rosso) sui rischi per la popolazione. È fondamentale prestare attenzione: il caldo estremo non colpisce solo il corpo, ma anche la mente. Prepariamoci con consapevolezza, perché la salute è il nostro bene più prezioso!

Ondate di calore, a Milano scatta il "bollino giallo": ecco cosa significa - L'estate è finalmente arrivata a Milano, portando con sé il bollino giallo per le ondate di calore. Questo segnala un aumento delle temperature e l'importanza di prendersi cura di sé.

