Ondate di calore e bollettini estivi quotidiani | anche Ancona tra le città monitorate dal Ministero della salute

Ancona entra nella lista delle città monitorate per le ondate di calore. Con l'estate che si fa sempre più intensa, il Ministero della Salute diramerà quotidianamente bollettini per informare i cittadini sui rischi legati alle alte temperature. Un'iniziativa cruciale che si inserisce in un trend globale di crescente attenzione verso la salute pubblica. Ricorda: il caldo non è solo fastidioso, può essere pericoloso! Preparati e resta al sicuro.

ANCONA - Ancona e altre 26 città sono tra i capoluoghi oggetto di monitoraggio da parte del Ministero della Salute nell'ambito del piano per le ondate di calore. Il sistema nazionale di previsione allarme, fino a settembre, diramerà i bollettini (verde, giallo e rosso a seconda dei rischi) che.

