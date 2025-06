Ondate di calore attenzione su Latina | è una delle 27 città monitorate per l’estate

Latina si prepara a affrontare l'estate con un occhio attento sulle ondate di calore, diventando una delle 27 città italiane monitorate dal Ministero della Salute. Con il caldo che si fa sentire già a giugno, è fondamentale prestare attenzione a come il clima sta influenzando le nostre vite. Ricordiamoci: la salute è la priorità! Rimanere informati può fare la differenza. Sei pronto ad affrontare il caldo?

Anche quest'anno Latina è una delle 27 città i tutta Italia che vengono monitorate dal Ministero della Salute nell'ambito del piano per le ondate di calore. Nel capoluogo pontino, come nel resto della provincia, il primo vero assaggio di estate c'è stato con l'arrivo del mese di giugno.

Leggi anche Ondate di calore, a Milano scatta il “bollino giallo”: ecco cosa significa - L’estate è finalmente arrivata a Milano, portando con sé il bollino giallo per le ondate di calore. Questo segnala un aumento delle temperature e l’importanza di prendersi cura di sé.

