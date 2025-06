Omicidio Sara Campanella il giudice nega la perizia psichiatrica per Stefano Argentino

L'omicidio di Sara Campanella continua a far discutere, mentre il giudice nega la perizia psichiatrica a Stefano Argentino, accusato di un crimine che riporta alla luce l'emergenza del femminicidio in Italia. Questo triste caso si inserisce in un contesto più ampio, dove la violenza di genere suscita indignazione e richiesta di cambiamento. È fondamentale non dimenticare il volto di Sara e continuare a combattere per una società più giusta.

Non sarà sottoposto a perizia psichiatrica Stefano Argentino, il 27enne di Noto che si trova in carcere da due mesi per il femminicidio di Sara Campanella, la studentessa 22enne di Misilmeri uccisa a coltellate il 31 marzo a Messina, dove frequentava l'università . Il gip della città peloritana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Omicidio Sara Campanella, il giudice nega la perizia psichiatrica per Stefano Argentino

Leggi anche Omicidio Chiara Poggi, Andrea Sempio sarà interrogato in Procura martedì - Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, sarà interrogato dalla Procura martedì 20 maggio nell'ambito delle indagini per l'omicidio della giovane, avvenuto nell'agosto 2007.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Due mesi fa l'omicidio di Sara Campanella, il cugino: Mi ha insegnato che la sensibilità è intelligenza”; Femminicidio Sara Campanella, il giudice nega la perizia psichiatrica ad Argentino. L'avvocato: Inspiegabile; Messina, femminicidio di Sara Campanella: negata la perizia psichiatrica per Stefano Argentino; Il metodo Di Bella è legge, così si “rubano” i bambini alle mafie per salvarli. 🔗Ne parlano su altre fonti

Not. Omicidio di Sara Campanella, legale di Argentino presenta perizia psichiatrica: il giudice respinge la richiesta

Segnala libertasicilia.it: Il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di sottoporre Stefano Argentino a una perizia psichiatrica. L’uomo, attualmente detenuto, è accusato dell’omicidio di Sara Campanella, a ...

Omicidio Sara Campanella, rigettata perizia psichiatrica indagato

Da grandangoloagrigento.it: Il Gip di Messina Eugenio Fiorentino ha rigettato la richiesta di perizia psichiatrica per Stefano Argentino, in carcere per l’omicidio di Sara Campanella, la studentessa universitaria uccisa in strad ...

Sara Campanella, Stefano Argentino non avrà una perizia psichiatrica: «Il suo disagio non è documentato»

Come scrive msn.com: Nessuna perizia psichiatrica per Stefano Argentino, il 27enne di Noto in carcere per l'omicidio di Sara Campanella, la studentessa universitaria uccisa in strada nella ...