Omicidio Sara Campanella il giudice nega la perizia psichiatrica per Argentino

Il caso di Sara Campanella scuote l'Italia, portando alla luce il delicato tema della salute mentale in ambito giuridico. La decisione del giudice di negare la perizia psichiatrica a Stefano Argentino genera interrogativi: fino a che punto il contesto psico-emotivo influisce su atti così gravi? Questo dramma non è solo una questione legale, ma invita a riflettere su un sistema che spesso ignora le fragilità umane. La ricerca della verità continua.

Non sarà sottoposto a perizia psichiatrica Stefano Argentino, in carcere da due mesi con l'accusa di aver ucciso la collega di università Sara Campanella. Il gip ha respinto la richiesta del legale del giovane originario di Noto che puntava ad accurate analisi ed accertamenti sullo stato psichico.

