Omicidio Sara Campanella il giudice nega la perizia psichiatrica per Argentino

Il caso di Sara Campanella continua a far discutere, gettando luce su un tema scottante: la salute mentale e la responsabilità penale. Il giudice ha negato la perizia psichiatrica a Stefano Argentino, creando interrogativi su cosa possa esserci dietro a un gesto così estremo. In un'epoca in cui la salute mentale sta diventando una priorità sociale, la questione si fa ancora più urgente. Qual è il confine tra colpa e fragilità?

Non sarà sottoposto a perizia psichiatrica Stefano Argentino, in carcere da due mesi con l'accusa di aver ucciso la collega di università Sara Campanella. Il gip ha respinto la richiesta dell'avvocato Giuseppe Cultrera che difende il giovane originario di Noto rinchiuso nel carcere di Gazzi. Il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Omicidio Sara Campanella, il giudice nega la perizia psichiatrica per Argentino

