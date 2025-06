Omicidio Santo Re il 37enne indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere

Un omicidio che ha scosso la comunità: Santo Re, il giovane pasticcere del bar Quaranta, è stato brutalmente ucciso, lasciando un vuoto incolmabile. John Obama, l'indagato, ha scelto il silenzio durante l'interrogatorio, un gesto che solleva interrogativi inquietanti. Questo caso si inserisce in un contesto di crescente violenza urbana, invitandoci a riflettere su cosa significhi vivere in sicurezza nelle nostre città. Resta da capire quali saranno le prossime mosse della

Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia John Obama, il 37enne posteggiare abusivo, originario dello Zimbabwe, arrestato dalla polizia per l'omicidio di Santo Re, il pasticcere trentenne del noto bar Quaranta, ucciso a coltellate il 30 maggio scorso, nel. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Omicidio Santo Re, il 37enne indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere

Leggi anche Omicidio di Santo Re, Trantino: "Catania piegata dal dolore, ma non ci rassegneremo" - Catania è in lutto per l'omicidio di Santo Re, un giovane la cui vita è stata spezzata da un atto di violenza che segna profondamente la comunità.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Omicidio di Santo Re, il pm chiede la convalida dell'arresto: assassinio senza motivo e senza senso; John Obama, chi è il 37enne che ha ucciso Santo Re: le origini nello Zimbabwe, il lavoro da parcheggiatore abu; Santo Re, 30enne ucciso a Catania da parcheggiatore abusivo dopo una lite: coltellate a braccia e addome; Catania, l’omicidio di Santo: l’arma e la tentata fuga dell’assassino VIDEO. 🔗Cosa riportano altre fonti

Santo Re, John Obama non risponde e resta in carcere: «Fuggito a piedi, era ancora sporco di sangue quando è stato fermato»

Scrive msn.com: Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia John Obama, il 37enne posteggiare abusivo, originario ...

Omicidio di Santo Re, convalidato l’arresto del posteggiatore

Riporta livesicilia.it: CATANIA – Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto di John Obama, il 37enne posteggiatore abusivo originario dello Zimbabwe, indagato per l’omicidio di Santo Re, il pasticcere ...

Omicidio sul lungomare di Catania: convalidato l’arresto del posteggiatore abusivo

Segnala corrieretneo.it: Convalidato l’arresto di John Obama, 37enne zimbabwese accusato dell’omicidio di Santo Re, giovane pasticciere ucciso a coltellate sul lungomare di Ognina. Fondamentali le immagini di videosorveglianz ...