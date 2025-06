Omicidio Martina Carbonaro si indaga sul casolare abbandonato

L’omicidio di Martina Carbonaro scuote l'opinione pubblica e riaccende i riflettori su un tema scottante: la sicurezza nei luoghi abbandonati. Il mistero si infittisce attorno al casolare dove è stato trovato il corpo, mentre l'avvocato della famiglia, Sergio Pisani, chiede chiarezza all'autorità giudiziaria. Questo caso non è solo una tragedia personale, ma un drammatico richiamo a riflettere sull'urgente necessità di tutelare chi vive in situazioni

Si indaga sul casolare abbandonato dove è stato ritrovato il corpo di Martina Carbonaro. A scuotere il campo è l'avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia della giovane vittima, che con una istanza depositata alla Procura di Napoli Nord, ha chiesto al sostituto procuratore Alberto Della Valle, titolare dell'inchiesta svolta dai carabinieri, di identificare e denunciare il dirigente comunale, quale responsabile dell'area dove è stato rinvenuto il corpo della vittima. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Martina Carbonaro, si indaga sul casolare abbandonato

Martina Carbonaro uccisa ad Afragola, Alessio Tucci trasferito da Poggioreale. «Il carcere luogo poco sicuro per lui e per i parenti»

Martina Carbonaro uccisa ad Afragola, Alessio Tucci trasferito da Poggioreale: «Motivi precauzionali»

Martina Carbonaro, Alessio Tucci trasferito da Poggioreale: «Motivi precauzionali»

