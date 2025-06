Omicidio Martina Carbonaro il racconto della preside della scuola | Sognava di fare la chef

La tragedia di Martina Carbonaro, 14 anni, ci riporta a una realtà drammatica che colpisce sempre più giovani. La preside della scuola racconta il sogno di Martina di diventare chef, un futuro spezzato da un femminicidio che ci interroga sul tema della violenza di genere. Ogni storia come la sua è un grido d’allerta: è tempo di dare voce alle vittime e fermare il ciclo di violenza che dilaga.

Emergono nuovi e drammatici particolari sul femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola, in provincia di Napoli, dall'ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni. Secondo quanto riportato nell' ordinanza del Tribunale di Napoli Nord che ha confermato la custodia cautelare in carcere per Tucci, la giovane sarebbe morta dopo lunghi minuti di agonia, causata dai colpi alla testa inferti con una pietra. Questa ricostruzione, se confermata dall' autopsia prevista per il 3 giugno, potrebbe stravolgere quanto raccontato finora dal giovane accusato. Tucci aveva infatti dichiarato che Martina non respirava più nel momento in cui l'ha coperta di detriti all'interno di un casolare, lasciando intendere che il decesso fosse stato immediato.