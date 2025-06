Omicidio di Martina Carbonaro | Alessio Tucci trasferito in un altro carcere per motivi di sicurezza

La tragica vicenda di Martina Carbonaro continua a far discutere l'Italia, un Paese scosso da un’ondata di violenza giovanile sempre più preoccupante. Alessio Tucci, reo confesso dell’omicidio, è stato trasferito in un altro carcere per motivi di sicurezza. Questo spostamento mette in luce le fragilità del sistema penitenziario italiano e solleva interrogativi sul futuro della giustizia e della sicurezza per i nostri giovani. La questione è urgente e va affrontata con serietà.

NAPOLI, 2 GIUGNO 2025 – Alessio Tucci, l'uomo reo confesso dell'omicidio della quattordicenne Martina Carbonaro avvenuto ad Afragola, è stato trasferito dal carcere di Poggioreale a un altro istituto penitenziario della Campania. Alla base della decisione motivi di sicurezza, sia personali che ambientali. Il trasferimento è avvenuto a seguito di una richiesta formalizzata dal suo legale, l'avvocato Mario Mangazzo, accolta dalle autorità competenti. Secondo quanto riferito dallo stesso difensore, oltre alla necessità di garantire l'incolumità del detenuto, si è verificato un episodio che ha coinvolto i familiari di Tucci.

