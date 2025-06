Omicidio di Martina Carbonaro | Alessio Tucci trasferito da Poggioreale per motivi di sicurezza

Il trasferimento di Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio di Martina Carbonaro, riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle carceri italiane. Dopo il tragico evento ad Afragola, la comunità è scossa e chiede giustizia. Questo episodio mette in luce non solo la vulnerabilità del sistema penitenziario, ma anche l’urgenza di affrontare i temi legati alla prevenzione della violenza giovanile. Un argomento che merita la nostra attenzione!

ABBONATI A DAYITALIANEWS Spostato dal carcere di Poggioreale in un altro istituto della regione. Napoli, 2 giugno. Alessio Tucci, reo confesso dell’omicidio della 14enne Martina Carbonaro, avvenuto ad Afragola, è stato trasferito dal carcere di Poggioreale in un altro penitenziario situato sempre nella regione Campania. Decisione motivata da esigenze di sicurezza. Il provvedimento è stato preso per garantire la sicurezza personale di Tucci, considerata la delicatezza del caso e le possibili ripercussioni all’interno dell’istituto napoletano. La richiesta di trasferimento era stata presentata dal suo legale, l’avvocato Mario Mangazzo, e ha ricevuto accoglimento da parte delle autorità competenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com