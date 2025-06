Omicidio Camboni ricerche a tappeto per l’arma del delitto

Fiumicino è sotto choc dopo l'omicidio di Stefania Camboni. Le ricerche per l’arma del delitto si intensificano, con i carabinieri che setacciano ogni angolo di via Agropoli. Questo tragico evento non solo scuote la comunità locale, ma mette in luce un crescente allerta sulla sicurezza. Chi si cela dietro questo crimine? Gli investigatori sono determinati a fare luce su una vicenda che ha catturato l’attenzione di tutti. La verità è là fuori.

Fiumicino, 2 giugno 2025 – Ricerche senza sosta per trovare l’arma del delitto utilizzata per uccidere Stefania Camboni, nella notte tra il 14 e il 15 maggio, a Fregene ( leggi qui ). I carabinieri della compagnia di Ostia e i colleghi del RIS sono tornati in via Agropoli, nella zona di campagna adiacente alla villetta. Gli investigatori continuano a passare al setaccio l’area verde, nella speranza di recuperare il coltello con cui è stata inferta la coltellata fatale. Il sospetto è che l’arma possa essere stata abbandonata poco distante dalla scena del crimine. Secondo quanto riportato da RomaToday, sembrerebbe che manchi un coltello da un set da cucina che la nuora di Camboni avrebbe regalato al figlio e questo potrebbe aprire nuove piste. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche Omicidio Camboni, si cerca l’arma del delitto: scomparsi coltello, telefono e panni insanguinati - Fregene, 18 maggio 2025 - Le indagini sull’omicidio Camboni si focalizzano sulla ricerca dell’arma del delitto, tra cui un coltello e altri indumenti insanguinati.

Se ne parla anche su altri siti

Omicidio Camboni, ricerche a tappeto per l’arma del delitto

Come scrive ilfaroonline.it: Al setaccio l'area verde nei pressi della villetta. Secondo quanto si apprende mancherebbe un coltello da un set regalato dalla nuora al figlio ...

Le ricerche macabre di Giada Crescenzi accusata dell'omicidio di Stefania Camboni: "Come togliere il sangue" e "come avvelenare una persona"

Da today.it: "Come togliere il sangue dal materasso" e "come avvelenare una persona". Queste sono le ricerche effettuate su Google da Giada Crescenzi, la 31enne accusata dell'omicidio di Stefania Camboni, madre de ...

Taccuini, debiti e rancori: resta il mistero dietro l'omicidio di Stefania Camboni

Come scrive civonline.it: FIUMICINO - Nella vicenda di Stefania Camboni, trovata morta nella sua villetta di Fregene tra il 14 e il 15 maggio, affiorano elementi legati a una possibile crisi economica. La donna, 56 anni, avreb ...