Omicidio Bologna Gennaro Maffia fermato a Barcellona | il coinquilino è sospettato di aver ucciso i due coniugi Ipotesi lite per la casa

Un dramma che scuote Bologna: Gennaro Maffia, sospettato dell'omicidio di una coppia, è stato fermato a Barcellona. La lite per motivi abitativi sembra essere il movente di un crimine che riporta alla luce le tensioni sociali legate alla casa, un tema sempre più attuale. Come può un conflitto domestico sfociare in una tragedia? Questo caso solleva interrogativi inquietanti su convivenza e conflitti.

È stato fermato Gennaro Maffia, il 48enne italiano nato in Venezuela sospettato dell'omicidio di Luca Gondi e Luca Monaldi, i due coniugi trovati morti in un appartamento a Bologna.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Omicidio Bologna, Gennaro Maffia fermato a Barcellona: il coinquilino è sospettato di aver ucciso i due coniugi. Ipotesi lite per la casa

