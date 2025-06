Omicidi in Bolognina fermato in Spagna il coinquilino di Gombi e Monaldi

Un omicidio agghiacciante scuote la Bolognina: il sospettato, un quarantottenne italiano di origini venezuelane, è stato arrestato in Spagna. La brutale uccisione di Luca Gombi e Luca Monaldi riporta alla luce l'ombra della violenza domestica, un fenomeno in crescita anche nelle nostre città. Questo episodio scioccante è un campanello d’allarme che ci invita a riflettere su quanto sia necessario prevenire simili tragedie. Rimanete sintonizzati per ulteriori svilupp

È stato fermato in Spagna, all’aeroporto El Prat di Barcellona, il quarantottenne, cittadino italiano, nato in Venezuela, sospettato dell’omicidio di Luca Gombi e Luca Monaldi, trovati uccisi nella mattinata di oggi, 2 giugno, nel loro appartamento in piazza dell’Unità. Si tratta di Gennaro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Omicidi in Bolognina, fermato in Spagna il coinquilino di Gombi e Monaldi

