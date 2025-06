Olympia Macerata Feltria torna in Prima categoria dopo 20 anni

L'Olympia Macerata Feltria riscrive la sua storia, tornando in Prima Categoria dopo 20 lunghi anni! Sabato, sul campo dello 'Spadoni', ha dominato il Della Rovere, regalando una gioia immensa ai suoi tifosi. Questo trionfo non è solo un successo sportivo, ma un simbolo di rinascita per molte realtà calcistiche locali che aspirano a tornare a brillare. La passione per il calcio arriva dal profondo, e ora l'Olympia è pronta a sognare in grande

L’Olympia Macerata Feltria ha battuto sabato allo ‘Spadoni’ di Montecchio il Della Rovere nella gara valevole come finale dei playoff di Seconda e ha ritrovato cosi la Prima categoria che le mancava quasi da vent’anni, esattamente dalla stagione 2006-2007. Fondata nel 1959 l’apice della sua storia l’ha avuto nel 2002 quando ha disputato il campionato di Prima categoria arrivando terza; i suoi colori sociali sono bianco-azzurro a strisce verticali. Naturalmente sabato sera al ritorno a casa è stata festa grande coinvolgendo quasi tutti gli abitanti del paese. "Sono felicissimo per questa promozione – dice il presidente Fabio Forlani proprio lui che nel 2007-08 ripartì alla della società retrocessa in Seconda categoria – abbiamo regalato ai nostri tifosi una grandissima gioia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Olympia Macerata Feltria torna in Prima categoria dopo 20 anni

Finale playoff Seconda categoria: Olympia Macerata Feltria vs Della Rovere Calcio - Oggi pomeriggio il palcoscenico calcistico si accende allo 'Spadoni' di Montecchio: l'Olympia Macerata Feltria sfida il Della Rovere Calcio nella finale playoff di Seconda categoria.

