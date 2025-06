Oltre 500 bambini disabili e indigenti sulle giostre dei Colli gratuitamente | Una iniziativa di successo

Domenica 1 giugno, oltre 500 bambini disabili e indigenti hanno vissuto un momento di pura gioia alle giostre della festa dei Colli, grazie a un'iniziativa che dimostra quanto sia fondamentale l'inclusione sociale. L'assessore Massimiliano Pignoli sottolinea l'importanza di questo gesto, che si inserisce in un trend crescente di attenzione verso le fasce più vulnerabili della società . È il momento di costruire comunità più unite e solidali, dove tutti possano divertirsi!

Oltre 500 bambini domenica 1 giugno sono saliti gratuitamente sulle giostre della festa dei Colli. Lo comunica con soddisfazione l’assessore comunale all’Ascolto del disagio sociale Massimiliano Pignoli rimarcando la bontà dell’iniziativa promossa negli ultimi anno con l’associazione “Spettacolo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Oltre 500 bambini disabili e indigenti sulle giostre dei Colli gratuitamente: "Una iniziativa di successo"

Leggi anche Graduatorie asili nidi di Padova: oltre 140 bambini ancora in lista d’attesa - Il 14 maggio sono state pubblicate le graduatorie per gli asili nido comunali di Padova, rivelando una situazione critica: oltre 140 bambini restano in lista d'attesa.

Ne parlano su altre fonti

Giostre gratis per le persone disabili e le famiglie in difficoltà alla festa della Madonna dei Sette Dolori; ACS e Caritas Gerusalemme. La situazione a Gaza è ancora molto grave. 🔗Cosa riportano altre fonti

Gli ausili per bambini disabili possono essere belli, oltre che performanti!

Scrive disabili.com: Passeggini, sistemi di seduta, seggioloni e accessori bagno per bambini con disabilità in materiali naturali e dal design ricercato: quando la funzionalità sposa l’estetica anche negli ausili per i ...

Entro 2030 oltre 500 milioni di persone con disabilità uditiva

Secondo ansa.it: Entro il 2030 oltre 500 milioni di persone avranno una disabilità uditiva che necessita ... la capacità di comunicare con gli altri e nei bambini ritarda la capacità di sviluppare il linguaggio.

Entro 2030 oltre 500 milioni di persone con disabilità uditiva

ansa.it scrive: Entro il 2030 oltre 500 milioni di persone avranno una disabilità uditiva che necessita di riabilitazione e sono oltre un miliardo i giovani a rischio per esposizione prolungata a suoni forti ...