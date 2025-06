Oltre 35 quintali di pescato in migliaia alla 14ª edizione della Festa del Pescato di Paranza

La 14ª edizione della “Festa del Pescato di Paranza” ha catturato l'attenzione di migliaia di visitatori, con oltre 35 quintali di pescato serviti in un'atmosfera di festa e tradizione. Questo evento non è solo un omaggio al mare, ma un simbolo dell’amore per la cucina locale e della riscoperta dei sapori autentici. In un’epoca in cui il cibo sostenibile è sempre più ricercato, questa celebrazione del pescato rappresenta un trend che valoriz

Si è conclusa con un successo straordinario la 14ª edizione della “Festa del Pescato di Paranza”, che si è svolta dal 30 maggio al 1° giugno nella splendida cornice di Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate. Organizzata dal Circolo Nautico Punta Tresino con il supporto di Oleificio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Oltre 35 quintali di pescato, in migliaia alla 14ª edizione della Festa del Pescato di Paranza

