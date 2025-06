OLTRE 10 000 STUDENTI AL CAMPUS GRAZIE AD AZIONE UNIVERSITARIA E COSMIC

Oltre 10.000 studenti hanno invaso il campus, grazie a un’alleanza tra Azione Universitaria e Cosmic. Questo straordinario evento rappresenta un simbolo di partecipazione attiva e collaborazione, in un momento in cui le università cercano di riaccendere il senso di comunità tra gli studenti. La fusione tra socialità e professionalità ha reso l'università non solo un luogo di studio, ma anche di incontro e crescita. Non perdere l’occasione di far parte di questo cambiamento!

Un successo costruito su partecipazione e collaborazione. L’evento è stato il risultato di un’alleanza vincente tra il mondo studentesco e le realtà professionali del territorio. Da un lato l’impegno costante di Azione Universitaria nel trasformare l’università in un centro di socialità, dall’altro l’esperienza di Cosmic, capace di fondere intrattenimento, musica ed emozioni in una formula coinvolgente e inclusiva. video-whatsapp-2025-06-02-ore-12-52-292ce1c822-mp4 video-whatsapp-2025-06-02-ore-12-52-2993613cd7-mp4 video-whatsapp-2025-06-02-ore-12-52-307f4708ef-mp4 video-whatsapp-2025-06-02-ore-12. 🔗 Leggi su Citypescara.com

