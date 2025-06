Olimpia Milano cerca il riscatto contro Virtus Bologna in semifinale playoff

L'Olimpia Milano è pronta a riscattarsi nella semifinale playoff contro la Virtus Bologna! Dopo una deludente gara 1, i biancorossi puntano su una maggiore determinazione e un approccio aggressivo ai rimbalzi. In un contesto di intensi duelli sportivi, ogni partita diventa cruciale: il riscatto potrebbe non solo cambiare le sorti della serie, ma anche accendere la passione dei tifosi. È ora di dimostrare il proprio valore!

I biancorossi dell’Olimpia Milano cercano il primo successo nella serie di semifinale contro la Virtus Bologna. Il rammarico per la sconfitta in gara 1 c’è sicuramente, ma anche la consapevolezza che il colpaccio possa essere realizzabile. A patto di crescere a rimbalzo, dove Milano è stata sovrastata nonostante la Virtus abbia inseguito lo schieramento senza pivot dei milanesi. E poi l’Olimpia dovrà ritrovare un regista, perché Flaccadori è davvero encomiabile in questi playoff, ma sta mancando davvero troppo un riferimento come Mannion, che dopo aver faticato con Trento è stato dannoso anche nel primo match alla Segafredo Arena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano cerca il riscatto contro Virtus Bologna in semifinale playoff

Leggi anche Olimpia Milano supera Scafati 100-72: Causeur rientra, Nebo brilla - L'Olimpia Milano si impone con autorità su Scafati, chiudendo la partita con un netto 100-72. La squadra accoglie il ritorno del francese Causeur, autore di 8 punti in 19 minuti, dopo un lungo infortunio.

