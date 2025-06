Oggi il cielo è ancora più blu A 44 anni dalla morte del grande Rino Gaetano

Oggi il cielo è ancora più blu: 44 anni senza Rino Gaetano, il cantautore che ha saputo raccontare l’Italia con ironia e poesia. In questo Rino Gaetano Day, la Calabria e il resto del Paese si riuniscono per celebrare un artista che continua a ispirare generazioni. Scoprire le sue canzoni significa esplorare una narrazione autentica delle sfide italiane. Non perdere l’occasione di rivivere la sua magia!

Oggi la Calabria e l'Italia intera ricordano con grande affetto uno dei più grandi cantautori del Novecento, Rino Gaetano. All'anagrafe Salvatore Antonio Gaetano, nacque a Crotone il 29 ottobre 1950 e morì a Roma il 2 giugno 1981. E proprio oggi, il 2 giugno, si rinnova l'appuntamento con il Rino Gaetano Day, a Roma, l'evento annuale dedicato alla memoria del celebre cantautore, giunto alla.

