Oggi 2 giugno Santi Marcellino e Pietro | il martirio che volevano cancellare

Oggi, 2 giugno, celebriamo i Santi Marcellino e Pietro, martiri che, nonostante il tentativo di cancellare il loro sacrificio, continuano a brillare come simbolo di fede. La loro storia ci ricorda l'importanza della memoria e della pietĂ in un mondo che spesso dimentica. In un'epoca in cui le voci di coraggio sono sempre piĂą necessarie, il loro esempio risuona forte: non lasciamo che il silenzio spenga la veritĂ .

Martiri del IV secolo, i Santi Marcellino e Pietro sono testimoni della fede cristiana. I carnefici volevano nascondere il loro martirio, ma un gesto di pietĂ lo rese noto. Le figure dei Santi Marcellino e Pietro, che si commemorano insieme oggi 2 giugno, sono state per tanto tempo di grande popolaritĂ . Il culto scaturì dopo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 2 giugno, Santi Marcellino e Pietro: il martirio che volevano cancellare

