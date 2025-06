Odio contro Meloni e ministri Cerno | ecco chi arma davvero la piazza

Negli ultimi mesi, il clima di tensione nel dibattito politico è diventato insostenibile. Il caso del docente napoletano, che ha augurato la morte alla figlia di Giorgia Meloni, è solo la punta dell'iceberg di un odio crescente alimentato da frasi infuocate e polemiche. Questo episodio non è isolato, ma riflette un trend preoccupante: l'aggravarsi delle divisioni in una società che dovrebbe puntare al dialogo. È tempo di riflettere su come l'odio possa deviare

Il post condiviso sui social da Stefano Addeo, il prof del liceo dell'hinterland napoletano che ha augurato la morte alla figlia di Giorgia Meloni, è figlio di un clima di odio che esplode nelle piazze e che viene cullato da quella sinistra che si riempie la bocca di democrazia e aizza gli antagonisti. A Quarta Repubblica, il programma di politica e di attualità condotto da Nicola Porro, lo ha sostenuto il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno. Il docente finito nell'occhio del ciclone per l'ignobile uscita e ricoverato in ospedale per aver tentato il suicidio, è certo "un personaggio fragile, debole". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Odio contro Meloni e ministri, Cerno: ecco "chi arma davvero la piazza"

Leggi anche Il solito odio di Bersani: “La Russa fuori di testa. Meloni? Con lei politica estera finita” - Pier Luigi Bersani torna a criticare la destra e la maggioranza, attaccando Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e la politica estera del governo.

